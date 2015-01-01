عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على ارتفاع درجة حرارة الأرض: "إحنا في مصيبة"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموجة الحارة التي يشهدها العالم ليست موجة طارئة، معقبا: "مش يومين وهيعدوا".



وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أننا الجيل الذي حضر التغيرات المناخية، منوهًا بأنه كان من المتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين، ولكن الحرارة ارتفعت 4 درجات ونصف.



ولفت إلى أن درجة حرارة العالم تتغير، ولا يجب أن نأخذ الأمر مزحة، ونسخر من بحث الأوروبيين عن مراوح، وتكييفات، مضيفا: "إحنا في مصيبة".

