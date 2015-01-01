ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على ارتفاع درجة حرارة الأرض: "إحنا في مصيبة"

السبت 27/يوليه/2019 - 03:27 ص
عاجل.. أول تعليق من عمرو أديب على ارتفاع درجة حرارة الأرض: إحنا في مصيبة
الإعلامي عمرو أديب
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموجة الحارة التي يشهدها العالم ليست موجة طارئة، معقبا: "مش يومين وهيعدوا".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أننا الجيل الذي حضر التغيرات المناخية، منوهًا بأنه كان من المتوقع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين، ولكن الحرارة ارتفعت 4 درجات ونصف.

ولفت إلى أن درجة حرارة العالم تتغير، ولا يجب أن نأخذ الأمر مزحة، ونسخر من بحث الأوروبيين عن مراوح، وتكييفات، مضيفا: "إحنا في مصيبة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
1
x
02:00
6
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
-
x
12:00
-
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
13:30
-
انتر ميلان - إيطاليا