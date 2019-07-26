بعد عودته للزمالك.. عبد الشافي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

أكد المصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي أهلي جدة السابق والمنتقل حديثًا لصفوف نادي الزمالك، بأنه سعيد للغاية بالفترة التي قضاها في السعودية، موجهًا الشكر إلى جماهير نادي أهلي جدة والتي ظلت تدعمه منذ لحظة وصوله وحتى إعلان لحظة رحيله عن النادي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في الساعات الماضية عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمد عبد الشافي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع نادي أهلي جدة.

وكتب "عبد الشافي" في رسالة مطولة إلى جماهير أهلي جدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بعد اكثر من خمس سنوات تشرفت خلالهم بتمثيل نادي أهلي جدة السعودي و جمهوره العظيم الذي كان سندي و ضهري و الداعم الأول لي في السعودية بعد الله سبحانه و تعالى و خلال هذه السنوات الخمس تشرفت بحصولي مع النادي على:كأس ولي العهد، ودوري عبداللطيف جميل، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك كأس السوبر السعودي، فهذه الايام لن تُنسى اتقدم بخالص الشكر لنادي الأهلي السعودي و مجلس ادارته المحترم و لكل جماهير و عشاق النادي على هذه الفترة التي لا تُنسى و على هذا الحب و الدعم الذي لاقيته منذ اول يوم لي في النادي،

"ولكن حان الوقت للعوده لخدمة النادي الذي كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى و كان لجمهوره أيضاً اليد العليا لظهور إسمي ووصولي لما أنا عليه اليوم فقد وقعت بحمد الله على عقود عودتي مره اخرى الى بيتي نادي الزمالك المصري لمده 3 سنوات."