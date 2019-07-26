وفاة قصاص الأثر عن عمر 80 عامًا
الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:33 م
الفجر السعودي
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توفي اليوم الجمعة، قصاص الأثر وقناص المجرمين، غايب بن عويزب العتيبي، عن عمر يناهز الثمانين عاماً.
ويُصلى على "بن عويزب" ظهر غدٍ السبت في عفيف.
يذكر أن اشتهر ببراعته في تقفي الأثر والكشف عن الأنساب، ودقة ملاحظته، حيث أسهم في فك غموض الكثير من الجرائم الجنائية.
وكان قصاص الأثر يستطيع تحديد لون وجنس الجاني والعلامة الفارقة إن وجدت وكذلك المركبات حتى وإن بدل الجاني عجلاتها.
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