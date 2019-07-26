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عن دعم قطر للإرهاب في الصومال.. أديب: "قطر خدت قفا"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:35 م
عن دعم قطر للإرهاب في الصومال.. أديب: قطر خدت قفا
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على تسريب صوتي لرجل أعمال قطري، وسفير الدوحة في الصومال يفضح تورط قطر في الإرهاب، منوهًا بأن رجل الأعمال القطري يعد الصديق المقرب من الأمير القطري.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن قطر في حالة توتر بسبب تلك الواقعة، مضيفًا: "قطر مقلوبة، ومش عارفين يردوا... دي قفا لقطر، ومحدش يقولنا قطر مش بتدعم الإرهاب".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الإثنين، تسجيلا مسربا عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم ورجل الأعمال خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر تميم من حمد، يؤكد فيه المهندي أن "أصدقاء قطر" يقفون وراء التفجير الذي حدث في مدينة بوصاصو مايو الماضي "لتعزيز مصالح قطر من خلال طرد منافسيها".

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