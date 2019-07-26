ساري يكشف سر إراحة كريستيانو رونالدو

أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أنه في الوقت الحالي، لا يمكن القيام بأي افتراضات حتى الآن، حيث أن العديد من لاعبي اليوفي مازالوا في المنزل.





وقال ساري في تصريحات صحفية: "في هذا المساء، منحنا فرصة للشباب، الذين كانوا على استعداد، الآن، لمدة 10 أيام، يمكننا أن نتدرب بدون مباريات ويمكننا الاستمتاع ببعض الاستعداد الجيد".



