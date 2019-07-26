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ساري يكشف سر إراحة كريستيانو رونالدو

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:28 م
ساري يكشف سر إراحة كريستيانو رونالدو
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عمر عبدالعزيز
 
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أوضح ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، أنه في الوقت الحالي، لا يمكن القيام بأي افتراضات حتى الآن، حيث أن العديد من لاعبي اليوفي مازالوا في المنزل. 

وقال ساري في تصريحات صحفية: "في هذا المساء، منحنا فرصة للشباب، الذين كانوا على استعداد، الآن، لمدة 10 أيام، يمكننا أن نتدرب بدون مباريات ويمكننا الاستمتاع ببعض الاستعداد الجيد".

واختتم مدرب السيدة العجوز: "رونالدو ؟ كان يتوقع أن يلعب أقل، ولكن اليوم تحدثت معه، وكان متعباً للغاية، لذلك قررنا أن نريحه. لعبنا في استاد جميل، مع جمهور كبير وعشب مثالي".
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