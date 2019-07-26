ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"التجارة" تكشف حقيقة رفع رسوم إصدار السجل التجاري

الجمعة 26/يوليه/2019 - 10:22 م
التجارة تكشف حقيقة رفع رسوم إصدار السجل التجاري
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية للشركات والمؤسسات غير صحيح إطلاقاً.

جاء ذلك في رد للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على سؤال أحد المواطنين عن حقيقة وجود دراسة لرفع رسوم إصدار السجل التجاري للشركات والمؤسسات.
Advertisements
المزيد عن: وزارة التجارة رفع رسوم السجل التجاري
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم