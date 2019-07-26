"التجارة" تكشف حقيقة رفع رسوم إصدار السجل التجاري

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، أن ما يتم تداوله بشأن تغيير أسعار رسوم السجلات التجارية للشركات والمؤسسات غير صحيح إطلاقاً.

جاء ذلك في رد للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على سؤال أحد المواطنين عن حقيقة وجود دراسة لرفع رسوم إصدار السجل التجاري للشركات والمؤسسات.