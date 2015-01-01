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عمرو يوسف ومني الشاذلي ويحيي الفخراني وسمير صبري في عزاء والدة يسرا (فيديو)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:38 م
عمرو يوسف ومني الشاذلي ويحيي الفخراني وسمير صبري في عزاء والدة يسرا (فيديو)
عزاء والدة يسرا
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يارا احمد - تصوير: عبير احمد
 
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وصل منذ قليل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، منهم جمال مبارك، وعمرو يوسف والإعلامية مني الشاذلي وسمير صبري ويحيي الفخراني لعزاء والدة يسرا بمسجد عمر مكرم.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.
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