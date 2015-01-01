"التموين" تتلقى شكاوى المواطنين بشأن الأوكازيون على الرقم 19588

أوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد غرفة مركزية لمتابعة الأسواق مع بدء انطلاق الأوكازيون الصيفي، اليوم الجمعة، 26 يوليو، ولمدة شهر، لمراقبة الأسواق والمولات التجارية، والتأكد من التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، وبشروط الاشتراك في الأوكازيون، موضحا أن مشاركتهم اختيارية.





وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية،، أن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق خلال الأوكازيون الصيفي تتواصل مع مديريات التموين في جميع المحافظات، كما أن الغرفة المركزية بالوزارة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588، والخاصة بعمليات الغش التجاري خلال فترة الأوكازيون.



