"التموين" تتلقى شكاوى المواطنين بشأن الأوكازيون على الرقم 19588
الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:18 م
أحمد فشير
Advertisements
Advertisements
أوضح مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعداد غرفة مركزية لمتابعة الأسواق مع بدء انطلاق الأوكازيون الصيفي، اليوم الجمعة، 26 يوليو، ولمدة شهر، لمراقبة الأسواق والمولات التجارية، والتأكد من التزام التجار بالتخفيضات المعلنة، وبشروط الاشتراك في الأوكازيون، موضحا أن مشاركتهم اختيارية.
وأوضح المصدر، خلال تصريحات صحفية،، أن الغرفة المركزية لمتابعة الأسواق خلال الأوكازيون الصيفي تتواصل مع مديريات التموين في جميع المحافظات، كما أن الغرفة المركزية بالوزارة تستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 19588، والخاصة بعمليات الغش التجاري خلال فترة الأوكازيون.
انطلقت فترة التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي)، اليوم، بمشاركة نحو 2500 إلى 3000 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تصل إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات .
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المُشرفة على انتظام الأوكازيون وتحقيق هدفه، على إعلان الجهات الجهات المشاركة في الأوكازيون عن ثمن السلعة المعروضة للبيع مقابل ثمنها الذي كانت تباع به قبل الأوكازيون، مخاطبة المديريات والجهات المعنية بتنفيذ القرار طبقًا لبنوده منذ موعد تطبيقه.
Advertisements
- غداً..أول أيام "الأوكازيون الصيفى" بتخفيضات تصل لـ 50%
- وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفى أسبوعان
- "التموين" ترصد 1284 مخالفة منذ بداية الأوكازيون
- رسميًا.. "التموين" تعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي
- التموين: 3 آلاف محل يشارك في الأوكازيون الصيفي.. والتخفيضات تصل 50%
- غدًا.. انطلاق الأوكازيون الصيفي لتنشيط حركة المبيعات
- انطلاق "الأوكازيون الصيفي".. 7 نصائح لإجراء تسوق جيد وبأسعار أقل