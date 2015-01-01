مدحت العدل عن سرقة أغنية "ملعون أبو الناس العزاز": "مندهش من قلة الضمير والإبداع"
الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:27 م
شيماء عطية
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أعرب الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، عن استيائه من تقليد أغنية المطربة اللبنانية نجوى كرم "معلون أبو العشق" لأغنيته "ملعون أبو الناس العزاز" التي قدمتها نوال الزغبي، تتر مسلسل "لأعلى سعر".
وغرد "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "بمناسبة أغنية ( ملعون أبو العشق) المنحوتة من ( ملعون أبو الناس العزاز) أفهم أن يكون المؤلف لص عديم الذكاء لأنه سرق إيفيه من أغنية نوال الزغبي التي كسرت الدنيا منذ ٣ سنوات ولكن هل نجوي كرم أيضاً عديمة الذكاء؟ الحقيقة مندهش من قلة الضمير والإبداع .. حرامي وغبي؟".
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