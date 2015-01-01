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الشباب والرياضة: أبطال البارالمبية شرفوا مصر

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:31 م
الشباب والرياضة: أبطال البارالمبية شرفوا مصر
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هدى عبدالرازق
 
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أشادت وزارة الشباب والرياضة، بأداء أبطال رفع الأثقال البارالمبية ببطولة العالم بكازاخستان، مؤكدة أنهم شرفوا مصر، ورفعوا اسمها عاليا.

وأشارت الوزارة، مساء الجمعة، إلى أن أبطال البارالمبية يقومون بدور كبير لرفع اسم مصر، فهم أصحاب تحدي وقدرة وإرادة.

وأضافت أن اللجنة البارالمبية تحاول بذل أقصى مجهود لخدمة اللاعبين، وأن الدولة بالكامل تعمل على دعمهم.
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