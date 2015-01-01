108 سائح ارميني يبحثون العوده الي ديارهم بعد تخلي شركتي السياحة عن توفير طائرة تقلهم



وأكد مصدر مسئول بمطار الغردقة أنه لا يوجد سياح عالقين بالمطار وأن هؤلاء لديهم مشكلة مع الشركة الأرمنية التي لم تقوم بدفع المستحقات الخاصة بشركة الطيران وان المطار يعمل بشكل منتظم ولاتوجد اي مشكله في حركة الطائرات الأوربية الأخرى.



وفي السياق قال رافائيل موفثيثيان قنصل سفارة أرمينا في مصر في تصريحات صحفية أن شركة الطيران اليونانية الغت رحله الغردقة المتجهه ليريفان لنحو 108 أرميني.



وأضاف أن الشركة التي كانت ستنقل السياح من الغردقة إلى أرمينيا هي شركة تابعة لشركة طيران يونانية وهي في انتظار سداد ثمن الرحلة.



مؤكدًا أن السفارة على اتصال دائم مع مواطنيها الذين مازالوا في الفنادق على مدار ٢٤ ساعة.



وفي السياق ذاته قال الخبير السياحي عصام علي ان مشكلة السياح الارمنيين ليس لمصر دخل فيها وهي تتعلق بالشركة الحاجزه وشركة الطيران.



وأضاف أن هؤلاء السياح تم تقديم أفضل ضيافة لهم خلال مدة إقامة في فنادق الغردقة وأن المسائل والحقوق المادية الخاصة بالشركتين الحجز والطيران ليس لمصر دخل فيها وانها مسألة ساعات وسوف يتم حل المشكلة خاصة بعد تدخل السفارة الأرمينية.



واضح ان حركه الطيران تسير بسكل منتظم علي جميع الخطوط الاوربيه والعربية.

لم يتكمن 108 سائح أرميني من مغادرة مدينة الغردقة، أمس الخميس، بعذَد انتهاء عطلتهم الصيفية بمدينة الغردقة بسبب عدم توفير طائره تقلهم الي ديارهم في الموعد المحدد مما جعلهم متواجدبن بالفنادق بعد ان انتظر منهم 8 سياح بصالة المغادرة بمطار الغردقة الدولي، وعندما علموا بعدم وجود الطائرة عادوا الي الفنادق بينما تم اخطار السياح الباقين بالفنادق.