اتفاقية مصرية إيطالية لتعزيز علاقات التعاون الصناعي والاقتصادي

وقع المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية والسيد فينتشينتسو بوتشا رئيس اتحاد الصناعات الإيطالية مذكرة تفاهم لتعزيز ومواصلة تعاون الطرفين كونهما اتحادين صناعيين رائدين يمثل كل منهما المصالح الصناعية والتجارية في بلده ومن أجل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الشركات في البلدين.





وتأتي مذكرة التفاهم هذه في ضوء ارتباط مصر وإيطاليا معاً عن طريق التجارة الدولية والعلاقات التجارية والصناعية والثقافية الهامة وذلك بهدف تعزيز تبادل المعلومات التجارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المشورة والمساعدة للأعضاء لتعزيز الاستثمارات، وتعزيز التحالفات الاستراتيجية في بلدانهم وزيادة التنافسية والتجارة الثنائية وكذلك تعزيز الشراكات الصناعية في البلدان الأخرى.





هذا بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التعليمية بين الشركات والجامعات في البحر المتوسط من خلال تشجيع الأعضاء على المشاركة بنشاط في مشاريع التعليم BUSINESSMED، وزيادة التعاون بين المنظمتين لتعزيز التجارة والاستثمار والمناسبات التجارية، بما في ذلك المعارض والبعثات والمؤتمرات، وتيسير برامج كافة الأعمال التي من شأنها تشجيع التجارة والاستثمار ذات المنفعة المتبادلة لأعضاء المنظمتين في بلدانهم وفي البلدان الأخرى ذات الاهتمام، وتعاون المنظمتان لإزالة جميع الحواجز التي تعترض التعاون المأمول.





كما تهدف مذكرة التعاون على تشجيع ودعم مشاركة الشركات والجمعيات والمؤسسات المصرية في المناسبات والمبادرات التي تجرى في إيطاليا خلال العامين المقبلين حيث سيتم ترتيب ندوة حول فرص الاستثمار في المنطقة الحرة بشرق بورسعيد يقوم بها وفد مصري إلى إيطاليا، وكذلك دعوة مصر كضيف شرف واحد من أهم وأكبر المعارض الصناعية الإيطالية (Connext2020) التي ينظمها اتحاد الصناعات الإيطالي في العام القادم.





وفي اجتماع موسع بين الطرفين تم مناقشة أهم السبل والآليات لدعم وتنشيط العلاقات الاقتصادية ولاسيما التعاون الصناعي بين البلدين ومواجهة كافة التحديات وإزالة أية عقبات قد يواجهها المستثمرون



