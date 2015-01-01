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توفيق عكاشة للشباب العاطل: "مش بتربوا بط ليه"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:31 م
توفيق عكاشة للشباب العاطل: مش بتربوا بط ليه
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجومًا حادًا على العاطلين، قائلا: "مش بتربوا بط ليه"، لافتًا إلى أن زيادة الدخل لن تجعل المواطن يشعر بغلو الأسعار.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أنه لا يوجد شيىء ارتفع سعره، ينخفض مرة أخرى، مضيفًا: "مش عايزين ننصب على بعض مفيش حاجة غليت هترخص"، لافتًا إلى أن القرية المصرية التي كانت تنتج 60% من تصدير مصر تحولت لقرية مستهلكة.

وأضاف، "اللي بياكل من الزبالة يستاهل.. لأنه مش بيشتغل، كل واحد من دول يقدر يشتغل قد 10 رجالة بس هو عايز يشحت ويستريح".
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