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نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:23 م
نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)
نيكول سابا
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يارا أحمد
 
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تألقت النجمة نيكول سابا، في حفلها بالساحل الشمالي وسط حضور الآلاف من معجبيها، وقامت بتقديم عدد كبير من أغانيها وسط تفاعل الجمهور وظهرت بإطلالة مميزة.

يعد الحفل هو أولى السهرات التى تحيها نيكول سابا لصيف 2019 بمصر، حيث اعتادت منذ أعوام على إحياء أكثر من حفل بأماكن متفرقة وبخاصة فى الساحل الشمالى، حيث تعد الأكثر طلبا نظرا لقدرتها على إضفاء حالة خاصة من البهجة والاستعراضات التى تتماشى مع حفلات الشواطئ التى يغلب على جمهورها الشباب من مختلف الأعمار من محبى أغانيها المميزة منها "براحتى"، "التوتو نى"، "قررت"، بالإضافة إلى "يا واد يا تقيل"، "سهر الليالى" وبنت السلطان للمطرب الشعبى أحمد عدوية.. وغيرها.
نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)
نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)
نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)
نيكول سابا تتألق وتشعل حفلها بالساحل الشمالي (صور)
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