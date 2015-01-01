الأربعاء.. مؤتمر صحفي للدورة الـ12 بالمهرجان القومي للمسرح المصري

تعقد إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، مؤتمرًا صحفيا يوم الأربعاء31 يوليو الساعة السادسة مساًء بالمجلس الأعلى للثقافة لإعلان تفاصيل الدورة الثانية عشر .

كانت إدارة المهرجان قد كشفت مؤخرًا عن أسماء بعض المكرمين مثل الكاتبين الكبيرين يسري الجندي والسيد حافظ وسيعلن خلال المؤتمر كافة تفاصيل الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس وتستمر حتي 30 من نفس الشهر .





المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن .



