صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)

وصل منذ قليل النجم كريم عبد العزيز، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة جميلة عوض لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا بعد وفاة والدتها بمسجد عمر مكرم.





ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.