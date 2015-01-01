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صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:14 م
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
عزاء والدة يسرا
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يارا احمد - تصوير: عبير احمد
 
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وصل منذ قليل النجم كريم عبد العزيز، والفنان صلاح عبد الله، والفنانة جميلة عوض لتقديم واجب العزاء للفنانة يسرا بعد وفاة والدتها بمسجد عمر مكرم.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
صلاح عبد الله وكريم عبدالعزيز وجميلة عوض في عزاء والدة يسرا (صور)
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