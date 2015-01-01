محافظ القليوبية: الرياضة ترفع الأخلاق لشبابنا وتزيد من انتمائهم للوطن (صور)

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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، علي أهمية ممارسة الرياضة مما يعود بالفائدة علي الشباب بدنياَ ويزيد من انتمائهم للوطن ويرفع مستوي الأخلاق الرياضية لديهم، مشيرا الي حرصه الدائم علي متابعة أي نشاط رياضي يقام بالمحافظة، مقدماّ الشكر للمسئولين بمديرية الشباب والرياضة ومسئولى صندوق الامم المتحدة للسكان علي مجهوداتهم في تنظيم هذا الحدث.





جاء ذلك خلال علي هامش مشاركته يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،في ماراثون الجري باستاد بنها الرياضي، بحضور وبمشاركة 5000 شاب وفتاة، ضمن فعاليات الجولة السادسة ببرنامج "وجهة مصر 2030" بمحافظة القليوبية، والذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الالمانية للتعاون الإنمائي خلال الفترة من (25-27) يوليو الجاري.





وحضر الماراثون جيرمان حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها وامل فوزى رئيس مدينة قها، وأحمد عبد الخالق مدير عام السياحة الرياضية.





وبدأ الماراثون من أمام ستاد بنها الرياضي ثم التحرك مرورا بشارع الاهرام ثم التامين الصحي ثم دار الطب والعودة في اتجاه الاستاد مرورا بكلية العلوم وصولًا إلي نقطة النهاية الإستاد مرة أخري.





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم جولات مبادرة " وجهة مصر 2030" في سياق " اليوم العالمي للسكان " الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ( ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة،والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.



