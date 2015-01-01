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مفاجأة.. جون آنتوي يعود لمصر الأحد المقبل

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:15 م
مفاجأة.. جون آنتوي يعود لمصر الأحد المقبل
جون انطوي
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هاني عصام
 
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن تواجد الغاني جون آنتوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بمصر للمقاصة في غانا حتى الآن وعدم عودته إلى مصر بسبب تأخر حصوله على التأشيرة.

 

وأكد المصدر أن اللاعب سيحضر للقاهرة يوم الأحد المقبل بعد حصوله على التأشيرة وإنهاء حجز الطيران له.

 

وواصل: "المفاوضات بين الزمالك واللاعب كانت هاتفية وعن طريق وكيل أعماله".

 

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد خرجت اليوم وأكدت على حضور اللاعب لمقر نادي الزمالك صباح اليوم لاستلام مقدم التعاقد.

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