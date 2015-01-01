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"الداخلية" تحدد الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية للمطلقة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:10 م
الداخلية تحدد الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية للمطلقة
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الفجر السعودي
 
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الأوراق المطلوبة لتغيير الحالة الاجتماعية من متزوجة إلى مطلقة.

جاء ذلك في ردها على استفسار من مواطنة، إذ أشارت إلى أن المعاملة لا تتطلب حجز موعدًا في الأحوال.

وأفادت بأنه يتم التوجه إلى أقرب مكتب مع إحضار صك الطلاق وصورة من الهوية الوطنية وأصل سجل الأسرة للمطلق، إذا أمكن.

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