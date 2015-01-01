مصطفي شعبان وانجي المقدم بعزاء والدة يسرا (صور)

وصل منذ قليل الفنان مصطفي شعبان، والفنانة إنجي المقدم، بمسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في والدة الفنانة يسرا.





ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.