شاهد.. الاستعدادات النهائية لإنطلاق ملتقى توظيف الشباب الثاني بالغردقة (صور)

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أنهت محافظة البحر الأحمر استعدادها لإنطلاق فعاليات ملتقى توظيف الشباب؛ ومن المقرر نشهد مدينة الغردقة، غدا السبت، انطلاق ملتقى توظيف الشباب بالمحافظة، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية، لتوفير أكثر من 2556 فرصة عمل لأهالي البحر الأحمر، بالصالة المغطاة بمدينة الغردقة، والذى يقام للمرة الثانية بالبحر الأحمر والسابعة على مستوى الجمهورية، تم من خلالها تشغيل 3804 من شباب الخريجين والباحثين عن العمل.



ومن جانبها قالت عزة قنديل، مدير المشروع، بأن عدد الشركات المشاركة فى الملتقى بلغ أكثر من 70 شركة توفر أكثر من 2556 فرصة عمل فى قطاع السياحة، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، والخدمات الهندسية، وتجارة التجزئة والجمل، وتتوفر الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، كما توجد وظائف لغير الحاصلين على مؤهلات، بالإضافة إلى الجهات التي توفر خدمات التمويل والخدمات غير المالية للمشروعات الجديدة، مثل جهاز تنمية المشروعات والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).