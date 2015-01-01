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القومية للأنفاق: محطة "هليوبوليس" الأكبر في الشرق الأوسط.. وهذا موعد افتتاحها

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:10 م
القومية للأنفاق: محطة هليوبوليس الأكبر في الشرق الأوسط.. وهذا موعد افتتاحها
مترو الأنفاق
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داليا الحسين
 
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كشف أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن موعد افتتاح محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو، مشيرا إلى أنه سيكون في شهر أكتوبر المقبل.

وقال "رأفت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو استغرق إنشائها نحو 4 سنوات.

وأضاف أن العمل لا يتوقف لاستكمال الخط لثالت لمترو الانفاق، مشيرًا إلى أن هناك ورديات تعمل24 ساعة في اليوم للانتهاء من أعمال المحطة.

ونوه إلى أن محطة "هليوبوليس" أكبر محطة مترو فى الشرق الأوسط من حيث المساحة، لافتًا إلى أنها محطة مركزية في الخط الثالث.
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