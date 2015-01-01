مفاجأة من العيار الثقيل.. الزمالك لم يبلغ نجمه بالرحيل إلى المقاصة
الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:01 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
قرر مجلس إدارة
نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الاستغناء عن قائد الفريق محمد إبراهيم
في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وانتقاله إلى مصر المقاصة بداية من الموسم
القادم
وكشف مصدر مقرب من
اللاعب لـ"الفجر الرياضي" أن محمد إبراهيم لا يعرف شيئا عن الاستغناء
المتداول بشأن انتقاله إلى مصر المقاصة.
وقال المصدر: "اللاعب
لا يعلم شيئا عن الاستغناء ولم يوقع علي شيء، هو في معسكر برج العرب مع الفريق استعدادا
للقمة ولم يوافق من الاساس علي الانضمام للمقاصة".
وكانت جماهير
الزمالك في لقاء الإسماعيلي بالدوري شنت هجوما كبيرا على اللاعب وطالبته بالرحيل،
ليرد اللاعب بأنه سيرحل خلال الفترة المقبلة.
Advertisements