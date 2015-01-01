رسميًا.. حسام البدري يحسم مصيره من تدريب الزمالك

أصدر حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق، بيانًا صحفيًا، نفي فيه كل الأخبار التي ترددت في الفترة الأخيرة عن قيادته لنادي الزمالك.





وقال البدري في البيان :" تداول في الأيام الأخيرة خلال وسائل الإعلام المختلفة أمور خاصة بتوقيعي علي عقود لتدريب نادي الزمالك".





وأضاف :" هذا لم يحدث واندهشت من كمية الأخبار البعيدة عن الواقع وإذا تم مراجعة تصريحاتي السابقة بخصوص ترشيحي لتدريب نادي الزمالك والذي أكدت وصرحت أن النادي الأهلي ونادي الزمالك أحق بأبناءه وإنني أعيد وأكرر ذلك".

وأكمل مدرب الأهلي الأسبق قائلًا :" لم أوقع لنادي الزمالك وأن ترشيح اسمي لنادي كبير مثل نادي الزمالك شرف ووسام لي هذا بالإضافة إلى أنني أكن كل التقدير الي المستشار مرتضي منصور ودائمًا ما قلت أنه يسعدني أن تأتي منه الإشادة بي من رئيس كيان كبير كنادي الزمالك، ويبقي أن أؤكد أني أرجو من الجميع تحري الدقة والحقيقة".



