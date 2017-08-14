ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأرصاد تحذر السائقين من ظاهرة خطيرة صباح الغد

الجمعة 26/يوليه/2019 - 09:08 م
الأرصاد تحذر السائقين من ظاهرة خطيرة صباح الغد
طقس
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وحذر "البيان"، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأوضح أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
Advertisements
المزيد عن: طقس السبت حالة الطقس حالة الجو توقعات الأرصاد توقعات الأرصاد تحذر الأرصاد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم