الأرصاد تحذر السائقين من ظاهرة خطيرة صباح الغد

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.



وحذر "البيان"، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، ومن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.



وأوضح أن الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

