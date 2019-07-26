سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26-7-2019

استقر سعر الدولار فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26-7-2019، عند نفس معدلات أمس، بعد تراجعه بشكل طفيف، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم 16.54 جنيها للشراء، 16.64 جنيها.





وبلغ الدولار، اليوم الجمعة، أعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم، وذلك طبقًا لموقع الدولار لايف.







