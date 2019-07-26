سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26-7-2019
الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:06 م
الفجر الاقتصادي
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استقر سعر الدولار فى مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 26-7-2019، عند نفس معدلات أمس، بعد تراجعه بشكل طفيف، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم 16.54 جنيها للشراء، 16.64 جنيها.
وبلغ الدولار، اليوم الجمعة، أعلى سعر للشراء أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة ١٦٫٥٨ جم، بينما في البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٦٢ جم، وذلك طبقًا لموقع الدولار لايف.
وبلغ سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدولار 16.55 جنيه للشراء، 16.65 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 16.53 للشراء، 16.63 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني استمر سعر الدولار عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.
يذكر أن سعر الدولار فى مصر، شهد تراجعًا أكثر من جنيه وثلاثين قرشًا منذ بداية العام الحالي.
وتتابع "الفجر" بصورة لحظية أسعار العملات في البنوك المصرية، طبقًا لموقع الدولار لايف والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القراء، ويمكنك متابعة حية لأسعار صرف الدولار واليورو وكافة العملات من هنا
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