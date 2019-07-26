"طريق مكة" تنهي إجراءات دخول حجاج بنجلاديش (فيديو)

أنهت مبادرة "طريق مكة" إجراءات دخول حجاج بنجلاديش للمملكة، في وقت قياسي يصل إلى 20 ثانية.

وأظهر فيديو لصفحة "التواصل الحكومي"، على "تويتر" مدى السهولة واليسر في عملية دخول الحجاج البنجلادشيين القادمين من مطار دكا، وكذا الجهود المبذولة من جانب التنفيذيين في التخفيف وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن.

جاء هذا وسط تعاون مميز بين فريق المبادرة وأجهزة حكومات الدول المطبقة فيها المبادرة؛ لتحقيق أهدافها، وهي تيسير رحلة الحجاج من خلال اختصار الوقت والجهد المبذول في إجراءات السفر؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وقد دشنت المبادرة هذا العام في مطلع شهر ذي القعدة بمطار إسلام أباد الدولي في جمهورية باكستان الإسلامية، بالتزامن مع تدشينها في مطار كوالالمبور الدولي، ثُم دشنت بعدها بيومين في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، بالتزامن مع تدشينها بمطار سوكارنو هاتا الدولي بجمهورية إندونيسيا.

والمبادرة تأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بخدمة ضيوف الرحمن والحرص على إنهاء إجراءات مغادرتهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة .



