أحمد السقا يصل عزاء والدة يسرا لتقديم واجب العزاء (فيديو)
الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:07 م
يارا أحمد - تصوير: عبير أحمد
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وصل النجم احمد السقا، لعزاء والدة النجمة يسرا بمسجد عمر مكرم وقام بتقديم واجب العزاء.
ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.
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