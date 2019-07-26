أحمد السقا يصل عزاء والدة يسرا لتقديم واجب العزاء (فيديو)

وصل النجم احمد السقا، لعزاء والدة النجمة يسرا بمسجد عمر مكرم وقام بتقديم واجب العزاء.





ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية فى الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة في المستشفى.