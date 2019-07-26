تعرّف على مسار موكب الجنازة الوطنية للرئيس التونسي الراحل

أفادت المكلّفة بالتنسيق مع وسائل الإعلام برئاسة الجمهورية عايدة القليبي، اليوم الجمعة، بأن موكب الجنازة الوطنية للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، التي ستنطلق غدا السبت من قصر قرطاج على الساعة 11 صباحا، في اتجاه مقبرة الجلاز ستتخذ مسارا محددا عبر عدد من الطرقات التى سيتم اغلاقها بالمناسبة.





وأوضحت أن الموكب سيمر عبر تقاطع جامع مالك بن أنس في اتجاه الطريق الوطنية رقم 10 ثم الطريق الوطنية رقم 9 ، وسيتم الدخول إلى وسط العاصمة عبر نهج غانا ثم شارع محمد الخامس، مرورا بساحة 14 جانفي وتمثال الرئيس الأسبق الراحل الحبيب بورقيبة ثم شارع المنصف باي وصولا إلى مقبرة الجلاز.





يذكر أن جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس 25 جويلية 2019، تمّ نقله صباح اليوم الجمعة على الساعة العاشرة و50 دقيقة من المستشفى العسكري بتونس العاصمة، نحو قصر قرطاج وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.