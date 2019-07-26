استدعاء والد اللاعب محمد النني للتحقيق في وجود جثة بفيلا نجله

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قام ضباط قسم أول المحلة وفريق البحث الجنائي بإستدعاء والد اللاعب محمد النني إلى قسم أول المحلة للتحقيق بشأن وجود جثة متحلله داخل فيلا محمد النني.



يذكر أنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية لشخص في العقد الثالث من العمر داخل فيلا اللاعب محمد النني الكائنة بشارع شكري القواتلي والتي قام اللاعب بشراؤها منذ ٨ أشهر ومن المحتمل أن تكون الجثة لشخص اقتحمها بغرص السرقة وتعرض لصعق كهربائي.