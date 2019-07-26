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تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 3 محافظات تحتضن انطلاقة مبادرة "خليك رياضي"

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:09 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. 3 محافظات تحتضن انطلاقة مبادرة خليك رياضي
أرشيفية
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حددت وزارة الشباب والرياضة، ثلاث محافظات هي (القاهرة والإسكندرية وأسوان) لاحتضان انطلاقة مبادرة «خليك رياضي» التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" على أن تستكمل لاحقا في باقي المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة - أن مبادرة "خليك رياضي - Be Fit" تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح" في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة "دون تحمل أعباء مالية خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية".

ولفت البيان، إلى أنه تم تحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومع محافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان، حيث تم تحديد حديقة الحرية بالزمالك، وحديقة الطفل بمكرم عبيد، وحدائق 15 مايو، وحديقة الأزهر في القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية فسيتم تنفيذ المبادرة في جزء من منطقة بئر مسعود بحي المنتزه، وحديقة لوران،وجزء من حديقة بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، وحديقة الجندي المجهول بالمنشية، وفي محافظة أسوان تم تحديد حديقة فندق شيراتون التي تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.

يذكر أن "ستريت وورك أوت" عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس في الهواء الطلق بالأماكن العامة مثل الحدائق والميادين وغيرها، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، لما لها من نشاط بدني وحركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام.

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