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وصول لبلبة لتقديم واجب العزاء في والدة يسرا (فيديو)

الجمعة 26/يوليه/2019 - 08:01 م
وصول لبلبة لتقديم واجب العزاء في والدة يسرا (فيديو)
عزاء والدة يسرا
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يارا احمد - تصوير: عبير أحمد
 
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وصلت النجمة لبلبة، منذ قليل لتقديم واجب العزاء في والدة النجمة يسرا، بمسجد عمر مكرم.

ورحلت عن عالمنا، والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض، إذ مرت بأزمة صحية في الأشهر الماضية، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا في أيامها الأخيرة في المستشفى.
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