حكاية 7 هدافين زاروا شباك "القطبين" في مباريات القمة (تقرير)

يفتح إستاد "برج العرب" بالإسكندرية أبوابه مساء الأحد 28 يوليو، لاستضافة مباراة القمة 118 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في ختام منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019، والذي توج المارد الأحمر بلقبه للمرة الـ41 في تاريخه، بعد تصدر الترتيب بـ77 نقطة بفارق 5 نقاط عن الزمالك

وشهدت مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، تقمص 7 نجوم دور "العميل المزدوج" ونجحوا في تسجيل أهداف بقميص "القطبين" خلال المواجهات السابقة بينهما هم:-





1- عبد الكريم صقر:

يعتبر عبد الكريم صقر الهداف التاريخي لمباريات القمة، حيث سجل 19 هدفًا، بواقع 10 أهداف للأهلي، و9 أهداف للزمالك، وهو صاحب ثاني "هاتريك" في لقاءات "القطبين" سجله في فوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس مصر موسم 1936-1937.





2- مصطفي كامل طه:

ثاني الهدافين الذين سجلوا للأهلي والزمالك في مباريات القمة، هو مصطفي كامل طه، وسجل 17 هدفًا، بواقع 12 هدف بالقميص الأبيض، و5 أهداف بالقميص الأحمر.





3- لبيب محمود:

نجح لبيب محمود في إحراز 10 أهداف خلال مشاركاته في مباريات القمة، 9 أهداف بقميص الأهلي، وبعد انتقاله للزمالك نجح في تسجيل هدفًا وحيدًا في الشباك الحمراء.





4-عبد الرحمن فوزي:

صاحب أول أهداف منتخب مصر في كأس العالم عبد الرحمن فوزي سجل 7 أهداف خلال مشاركاته في مباريات القمة، بواقع 6 أهداف للزمالك، وهدف وحيد للأهلي، ليكتب اسمه في قائمة النجوم الذين تقمصوا دور "العميل المزدوج" في لقاءات الديربي المصري.





5-حسام حسن:

سجل نجم منتخب مصر السابق حسام حسن المدير الفني الحالي لفريق سموحة 9 أهداف في مباريات القمة، بواقع 5 أهداف للأهلي، و4 أهداف للزمالك.





6-جمال عبد الحميد:

سجل جمال عبد الحميد 6 أهداف في مباريات القمة، بواقع 4 للزمالك، و2 للأهلي.





7-أحمد حسن:

أخر اللاعبين الذين سجلوا للأهلي والزمالك في مباريات القمة هو عميد لاعبي العالم أحمد حسن والذي سجل 3 أهداف للفريقين، بواقع هدفين بالقميص الأحمر، وهدف بالقميص الأبيض.