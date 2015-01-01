ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة يمنح الوقت لميسي لتجديد تعاقده

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:46 م
برشلونة يمنح الوقت لميسي لتجديد تعاقده
ميسي
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

رفض مسؤولو نادي برشلونة الإسباني، الضغط على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد تعاقده بالمرحلة المقبلة.

 

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية" أن برشلونة ترغب في تجديد عقد ميسي بعقد طويل الأمد ولكنها في نفس الوقت، ستجعل ميسي هو من يحدد وقت التفاوض لتجديد تعاقده.

 

وكان ميسي جدد تعاقده الأخير مع برشلونة، خلال عام 2017 الماضي وينتهي 2021 بوجود شرط جزائي قدره 700 مليون يورو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم