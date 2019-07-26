محافظ الوادي الجديد يوجه برصف شارع المسجد ووضع صنادق قمامة بالممشى



كما كلف الزملوط برصف الشارع الرئيسي المار أمام المسجد بالتزامن مع رصف شارع بورسعيد الذي يتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي به حاليا.

التقي اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمواطني مدينه الخارجه بمسجد حي السلخانه بعد آداء صلاه الجمعة للتعرف على أهم المشكلات والعمل على حلها، وذلك خلال جولته التفقديه بالحي للاطمئنان على كفاءه الصرف الصحي بعد الانتهاء من كافه أعمال التطوير به، كما اطمئن أيضا على نظافه الحي والممشى السياحي الذي سيتم الانتهاء من الأعمال به قبل عيد الأضحى المبارك، موجها بوضع صناديق القمامه للحفاظ على نظافته.