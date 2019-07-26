دول الأزمات X أسبوع.. جيش الإحتلال يهدم منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية.. والجيش اليمني يحرر عدة مواقع في الجوف

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

بالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

فقدان 116 مهاجرا إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، فقدان 116 مهاجر، وإنقاذ 132 آخرين إثر غرق قاربهم قبالة سواحل طرابلس الليبية.

سقوط عشرات البراميل المتفجرة على ريف حماة الشمالي

ألقت الطائرات المروحية التابعة للجيش السوري، عشرات البراميل المتفجرة على ريف حماة الشمالي، صباح اليوم الخميس.

الجيش اليمني يحرر عدة مواقع في برط العنان بالجوف

حررت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، مواقع استراتيجية في مديرية (برط العنان) شمالي محافظة الجوف.

القوات الإسرائيلية تهدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية

بدأت فرق العمل الإسرائيلية في هدم عشرات المنازل الفلسطينية في أحد أحياء القدس الشرقية.

يخوض الهدم الذي تم يوم الاثنين معركة قانونية منذ سنوات حول المباني التي تجوب المدينة والضفة الغربية المحتلة.

وتقول إسرائيل إن المباني بنيت بشكل غير قانوني بالقرب من الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بينما يوضح السكان إنهم ليس لديهم مكان للبناء، وان الحصول على تصاريح لبناء منازل بطريقة قانونية أمر مستحيل.

طائرة تركية تستهدف طائرة نقل حجاج في ليبيا

استهدفت طائرة مسيرة يعتقد أنها تركية قاعدة الجفرة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش حيث استهدفت طائرة نقل تم تخصيصها للحجاج.

وكشف المركز الإعلامي لعمليات الكرامة في ليبيا، أن طائرة مسيّرة تركية استهدفت قاعدة الجفرة العسكرية، حيث تواجدت طائرة نقل في قاعدة الجفرة خصصها الجيش الليبي لنقل فوج من الحجاج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة للتوجه إلى الأراضي المقدسة.