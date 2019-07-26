عاجل.. مصرع وإصابة 8 في اشتباكات مسلحة بقنا
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:40 م
بسام عبدالحميد
Advertisements
Advertisements
لقى 5 مزارعين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية فاو مركز دشنا، شمال محافظة قنا، إثر مشاجرة على قطعة أرض.
تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في مركز دشنا بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص هم محمد عويس محمود، 36 عامًا، وشقيقه يوسف، 22 عامًا، من العائلة الأولى، ومحسن عزب العرب، 53 عامًا، وشقيقيه محمود، 37 عامًا، وعلاء 45 عاما. من العائلة الثانية، وإصابة 3 آخرين إبراهيم عويس محمود، 25 عامًا، من العائلة الأولى، وعمار محمد عز العرب، 37 عامًا، من العائلة الثانية.
تم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في مركز دشنا بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص هم محمد عويس محمود، 36 عامًا، وشقيقه يوسف، 22 عامًا، من العائلة الأولى، ومحسن عزب العرب، 53 عامًا، وشقيقيه محمود، 37 عامًا، وعلاء 45 عاما. من العائلة الثانية، وإصابة 3 آخرين إبراهيم عويس محمود، 25 عامًا، من العائلة الأولى، وعمار محمد عز العرب، 37 عامًا، من العائلة الثانية.
تم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
Advertisements
المزيد عن: محافظة قنا قنا امن قنا اشتباكات مسلحة بقنا
- "كوم هتيم تشتعل"..مصرع 3 في اشتباكات بين "الغنايم والطوايل" في قنا
- عاجل.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين في قنا وإصابة مزارع
- تبول حمار يتسبب في مقتل شخص وإصابة 3 أخرين بالشرقية
- مصرع شخص خلال مشاجرة بين عائلتين بسبب أولوية المرور في الخانكة
- مصرع وإصابة 4 مزارعين بطلقات نارية أثناء مرورهم بزراعات القصب في قنا
- مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر
- مصرع وإصابة 6 في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
- قنا على صفيح ساخن.. اشتباكات مسلحة بين عائلتين ووقوع ضحايا