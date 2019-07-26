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عاجل.. مصرع وإصابة 8 في اشتباكات مسلحة بقنا

الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:40 م
عاجل.. مصرع وإصابة 8 في اشتباكات مسلحة بقنا
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بسام عبدالحميد
 
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لقى 5 مزارعين مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بالأسلحة النارية، بقرية فاو مركز دشنا، شمال محافظة قنا، إثر مشاجرة على قطعة أرض.

تلقى اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين في مركز دشنا بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص هم محمد عويس محمود، 36 عامًا، وشقيقه يوسف، 22 عامًا، من العائلة الأولى، ومحسن عزب العرب، 53 عامًا، وشقيقيه محمود، 37 عامًا، وعلاء 45 عاما. من العائلة الثانية، وإصابة 3 آخرين إبراهيم عويس محمود، 25 عامًا، من العائلة الأولى، وعمار محمد عز العرب، 37 عامًا، من العائلة الثانية.

تم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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