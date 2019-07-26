فواز راكان: أتمنى تكرار تجربة التلحين مع أنغام

شارك الملحن الخليجي فواز راكان، في تلحين أغنيات الالبوم قبل الأخير للمطربة الكبيرة أنغام، والذي كان يحمل اسم "راح تذكرني"، وصدر في سوق الأغنية في يناير من عام 2018.





وقال فواز راكان في تصريحات له اليوم، أنه سعيد بتلك التجربة وبتلحينه بعض الأغنيات في الألبوم، مؤكداً أنه يتمني تكرار التعاون معها مرة أخري، وخاصة أنها تمتلك صوت فريد ومميز ومختلف .





وأضاف فواز راكان في تصريحاته : "انه سعيد أيضاً بتحقيق الألبوم وقتها، صدي كبير ونجاح مبهر، بين مطربي الغناء علي مستوي الوطن العربي".





يتضمن الألبوم 12 أغنية هى: هدي قلبه، راح تذكرني إلهي، أشوف نجوم، الخيانة، لاتهجي، يوجعونك، مجرد شيء، لو تحلف، مستحيل، وين تروح، تلاقينا.