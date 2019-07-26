فواز راكان: أتمنى تكرار تجربة التلحين مع أنغام
الجمعة 26/يوليه/2019 - 07:36 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
شارك الملحن الخليجي فواز راكان، في تلحين أغنيات الالبوم قبل الأخير للمطربة الكبيرة أنغام، والذي كان يحمل اسم "راح تذكرني"، وصدر في سوق الأغنية في يناير من عام 2018.
وقال فواز راكان في تصريحات له اليوم، أنه سعيد بتلك التجربة وبتلحينه بعض الأغنيات في الألبوم، مؤكداً أنه يتمني تكرار التعاون معها مرة أخري، وخاصة أنها تمتلك صوت فريد ومميز ومختلف .
وأضاف فواز راكان في تصريحاته : "انه سعيد أيضاً بتحقيق الألبوم وقتها، صدي كبير ونجاح مبهر، بين مطربي الغناء علي مستوي الوطن العربي".
يتضمن الألبوم 12 أغنية هى: هدي قلبه، راح تذكرني إلهي، أشوف نجوم، الخيانة، لاتهجي، يوجعونك، مجرد شيء، لو تحلف، مستحيل، وين تروح، تلاقينا.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- ملوك الأغنية الشعبية الجدد
- أنغام تُبهر جمهور البحرين بحفل كبير مع المايسترو هاني فرحات
- أنغام تشعل الـ"يوتيوب" بـألبومها الخليجي "راح تذكرني"
- أحلام تشكر أنغام بعد إهدائها "وين تروح" بليالي فبراير
- أنغام تنتهي من تسجيل أدعية شهر رمضان
- أنغام تستعد لطرح ألبومها الجديد في هذا الموعد
- ظهور نادر لـ أنغام على خشبة المسرح مع علي الحجار (فيديو)