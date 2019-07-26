"الحسيني يكشف أسباب انقطاع المياه فى مركز دشنا

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كشف المهندس جمال الحسيني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، عن أسباب انقطاع المياه فى مدينة دشنا.



وقال "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة إن الشركة لديها نقص مالي، ومشكلة المياه لم تكن موجودة في دشنا منذ شهرين ولكن نظرا للطلب المرتفع في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت المشكلة.



وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، أن الشركة قامت بإرسال عربات مياه للتغلب على المشكلة، وهذه هي الحلول السريعة أما الحلول المستدامة فتعمل الشركة بالشراكة مع المحافظة على تطوير وتوسيع محطة دشنا بالإضافة إلى إنشاء محطة أخرى لتوفير المياه.

