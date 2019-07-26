زحام جماهيري أمام مكتبة الإسكندرية لحضور حفلة فريق "جدل" الأردني



وتنطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي السابع عشر، والذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الجمعة، ويستمر حتى 31 أغسطس، ويقدم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، برعاية بنك الإسكان والتعمير وشركة SWVL للنقل الجماعي.



يفتتح الفريق الأردني "جدل" المهرجان، وهو أحد أهم الفرق المستقلة في الوطن العربي، ويعد أول فريق لموسيقى الروك في المنطقة، وقد بدأ مساره الفني بإعادة توزيع أغنية «كل ما أقول التوبة» للفنان الراحل عبد الحليم حافظ بأسلوب الروك الخاص بالفريق، فجمع بين عشاق الموسيقى العربية وموسيقى الروك.



وفي يوم السبت 27 يوليو، يقدم الشاعر عمرو حسن حفلا شعريا بالقاعة الكبرى، وهو من أكثر الشعراء شعبية في الفترة الأخيرة، وصدر له أكثر من سبعة دواوين شعر باللغة العامية آخرهم «الوردة البلاستيك»، كما يقدم أحمد حافظ، أحد أعضاء فريق مسار إجباري، ورشة عمل على مدار يومين من 27 يوليو، عن تطور أشكال الإنتاج الفني الموسيقي في العالم وتأثيرها، ومراحل تطور حركة الفرق الموسيقية في مصر في النصف الثاني من القرن العشرين.



وفي يوم الأحد 28 يوليو، تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلا موسيقيا بالقاعة الكبرى، وهي عازفة آلات إيقاعية كلاسيكية، بدأت دراستها الموسيقية في الثانية عشرة من عمرها، حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتعمل حاليًّا مدرسًا بكونسرفتوار القاهرة وحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون.



وخلال يومي الإثنين والثلاثاء 29 و30 يوليو، يقدم الفنان أحمد أمين وفرقته عرضه المسرحي "أمين وشركاه" لأول مرة في الإسكندرية. حيث يجمع العرض بين مسرحتين منفصلتين تُعرضان لأول مرة.



وفي يوم الأربعاء 31 يوليو، تشارك عدة فرق موسيقية مستقلة في المرحلة النهائية من مسابقة "نغمة حرة" المفتوحة للجمهور، والتي تستهدف بشكل خاص جيل الموسيقيين الشباب الذين لم تسنح لهم الفرصة لتقديم موسيقاهم أمام جمهور، ويتم توزيع جوائز وشهادات تقدير للفرق الفائزة في التصفية النهائية، بجانب حفل موسيقي للمنشد السوري "طارق السويدان"، وهو مؤسس فريق الحلم السوري للإنشاد والتراث الشامي بمصر وحائز على جوائز عالمية في الإنشاد، وعُرف بالمنشد السوري الذي غيبته الحرب ليشرق بمصر من جديد، ودرَّب عديدًا من المواهب بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR، مما أثار مشاعر الجمهور عندما تغنى في حب مصر بلده الثاني التي وصفها بالبهية وفي أغنية أخرى غنى «يا مصر يا أمنا يا ململمة شملنا».



ويختتم الأسبوع يوم الخميس 1 أغسطس، حيث يقدم أوركسترا مكتبة الإسكندرية مجموعة من أجمل أغاني فترة الستينيات إلي التسعينيات العربية والأجنبية يقدمها مجموعة من النجوم الشباب نوران أبو طالب ونتالي ألان وأسامة الخولي وطارق نصار، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا.



كما تبدأ في نفس يوم الخميس 1 أغسطس ورشة عمل تتناول بناء الشخصية لتعلم أسس التمثيل المسرحي وبناء جوانب الشخصية المسرحية بما يتوافق مع المدارس التمثيلية المختلفة. يقدمها المخرج المسرحي محمد الهجرسي، وتستمر الورشة علي مدار ثلاثة أيام حتى يوم السبت 3 أغسطس.



تشهد مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة زحام من جمهور المهرجان الصيف الدولي في أول لياليه، والذي من المقرر أن تحيي فرقة"جدل" الأردنية أول حفلاته.