وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية يطلقان إشارة مارثون الجري 'وجهة مصر 2030' (صور)

Advertisements

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،قبل قليل والدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية والمهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة،اشارة بدء المارثون المقام باستاد بنها الرياضي في إطار وجهة مصر 2030 الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وانطلق الماراثون من أمام إستاد بنها الرياضي مرورا بشارع مستشفى التأمين الصحى ودار الطب وكلية دار العلوم والعودة للاستاد.



ويأتي الماراثون بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والتى تستهدف زيادة وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية، وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية.



وتشمل فعاليات اليوم الثالث والأخير جولة سياحية بالمحافظة، ثم مجموعة من اللقاءات الحوارية، والعروض المسرحية، وحفل غنائي، وموسيقي.





يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تنظم مبادرة "وجهة مصر 2030" والتي تتضمن أنشطة شهرية في مختلف محافظات مصر تمتد على ثلاثة أيام للتوعية حول مختلف القضايا التنموية وتعزيز السياحة داخل المحافظات المصرية.



ونظمت وزارة الشباب والرياضة الجولة الخامسة من المبادرة بمحافظة مطروح.





