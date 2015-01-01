"3آلاف رأس ماشية..ومنع راحات البيطريين".. آخر استعدادات الدولة لعيد الأضحى المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وخلال تلك الأيام المباركة يحرص المواطنون على شراء اللحوم من الأسواق وتخزيينها من أجل الاستمتاع بتناولها في العيد، ولهذا حرصت الدولة على التأمين على صحة المواطنين وحمايتها من خلال وضع بعض القواعد والإرشادات لضبط الأسواق قبل العيد من خلال منع أجازات الأطباء البيطريين ومراقبة حركة بيع اللحوم، وطرح الماشية والأغنام عبر المنافذ الرئيسية لوزارة الزراعة.

3آلاف رأس ماشية

واستعداداً لتلك المناسبة، أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

وأشار أبوستيت إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير الأضاحي من مزارع الوزارة المختلفة، بأسعار تقل عن الأسواق.

وقال وزير الزراعة انه تم تحديد سعر موحد للأضاحي هذا العام كالتالي: العجول البقري بسعر 52 جنيه للكيلو القائم، والعجول الجاموسي بسعر 42 جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو القائم.

منافذ بيع لحوم الأضاحي لوزارة الزراعة

وتطرح الوزارة الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين «برايم».

وقررت الوزارة طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة.

منع راحات الأطباء البيطريين

أما في الدقهلية أعلن الدكتور عبد المنعم المنجي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، عن فتح مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء في مركز طلخا، طوال أيام العيد الأضحى المبارك، وعدم أخذ الأطباء الراحات أثناء هذه الفترة لاستقبال الأعداد المتزايدة في الذبائح.

وتفقد "المنجي" مجزر المنصورة الجديد بعد تزويده بعدد كاف من الأطباء والمعدات اللازمة من بلانكات وأدوات نظافة، في إطار استعدادات مديرية الطب البيطري بالدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد على ضرورة التنسيق الفعّال مع رؤساء مجالس المدن لتوفير المياه والكهرباء والعمال بشكل مرضي أثناء هذا الموسم والتنسيق مع مجالس المدن لتوفير كافة احتياجات المجازر خاصة في النظافة.

25 رأس عجل بسوهاج

وفي السياق ذاته بمحافظة سوهاج، أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم توفير ٢٥ رأس عجول و٩٠ رأس أغنام وتجهيزها استعدادًا لبيعها للمستهلكين في عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الجامعة أحد أهم أدوارها هي خدمة المجتمعين الداخلي والخارجي، من خلال توفير السلع الغذائية المختلفة التي تنتجها كلية الزراعة بمزرعتيها بمدينة سوهاج الجديدة وحي الكوثر.

وذكر الدكتور أحمد سالمان عميد الكلية أن اللحوم ستتوفر بسعر ٥٣ جنيهًا للكيلو القائم و١٠٠ جنيه للمذبوح في العجول، وبسعر ٦٥ جنيهًا الكيلو لرأس الغنم، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير اللحوم المذبوحة من خلال منافذ الجامعة، وذلك لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين و المستهلكين من خارج الجامعة.

تقرير يومي عن حركة السوق

ومن جهته، أصدر المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، عدة تعليمات للاستعداد المبكر لعيد الأضحي المبارك، منها «رفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الحيوية، ووضع البدائل والحلول في حالة الطوارئ في هذه الخدمات الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي، مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة»، في إطار تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخيرة، والتكليفات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزارء في هذا الشأن.

وطالب "عبدالجابر" بالحصول على تقرير يومي عن الأسواق على مستوى المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية المختلفة بالكميات والأسعار المناسبة، مع ضرورة التأكد من توافر اللحوم والأضاحي، وتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين في جميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والشوادر، ومع ضمان مضاعفة الكميات من هذه السلع، مع ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة.

وأكد المحافظ على أنه سيتابع نتائج حملات الرقابة البيطرية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها، لضمان توفير لحوم خالية من اَي مسببات مرضية، وكذا المجازر مع وضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.