"عودة عبد الشافي"..ماذا بحث المصريون على جوجل؟

رصد محرك البحث جوجل أبرز الموضوعات المتداولة، اليوم الجمعة، 26 يوليو، والتي جاء أبرزها جنازة فاروق الفيشاوي، وعودة محمد عبد الشافي لنادي الزمالك، وتستعرض "الفجر" أبرز هذه الموضوعات خلال السطور القادمة.

إسلام جابر

كشف مصدر بمجلس إدارة الزمالك عن توقيع إسلام جابر صانع ألعاب المقاصة على عقود انتقاله لنادي الزمالك لمدة خمسة مواسم.

ويحصل الزمالك على الاستغناء الخاص باللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة حيث يتسلم حاليا مسئولو المقاصة قيمة الصفقة من الزمالك من أجل تسليم النادي الأبيض الاستغناء الخاص باللاعب.

حركة تنقلات الشرطة 2019

صدق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة.

وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.

كما شملت الحركة إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب.

فجر السعيد

أعلن المحامي الكويتي سعود السبيعي، زوج الإعلامية فجر السعيد، تحسن حالة زوجته الصحية وفقا لما بينه الأطباء.

وتعرضت الإعلامية الكويتية لأزمة حادة عقب إجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم، مما استلزم تحويلها إلى العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير.

محمد عبد الشافي

أكد مصدر مطلع بنادي الزمالك، أن محمد عبد الشافى تواجد خلال الساعات الماضية فى مقر النادى الأبيض، بعد توقيعه لمدة 3 سنوات لتعزيز الجبهة اليسرى فى الموسم الجديد.