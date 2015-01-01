ألمانيا تقدم 22.4 مليون يورو لدعم مشروعات مختلفة في باكستان
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:22 م
أ ش أ
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وقعت باكستان وألمانيا على اتفاقية، ضمن البرنامج التنموي الألماني الباكستاني، توفر برلين بموجبها مساعدة مالية بقيمة 22.4 مليون يورو، لدعم مشاريع الطاقة والصحة والتنمية الاقتصادية في باكستان.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مراسم التوقيع على الاتفاقية جرت في مقر وزارة الشؤون الاقتصادية بإسلام آباد، حيث وقع وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية نور أحمد، على الاتفاقية من جانب حكومة باكستان، بينما وقعها عن الحكومة الألمانية القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الألمانية جينز جوكستش، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية الباكستاني محمد حماد أظهر.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الشؤون الاقتصادية الباكستانية بأن التعاون الإنمائي بين باكستان وألمانيا يعود إلى 1961م، حيث بلغ مجموع حجم التمويل أكثر من 3 مليار يورو متابعة حيّة لسعر صرف الدولار و اليورو في ..
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