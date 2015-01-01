"الأوقاف": صكوك الأضاحي وصلت لـ 26 مليون جنيه
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:34 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف، أن صكوك أضاحي حققت نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي.
وأوضحت الأوقاف في بيان لها، أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف 26.213.400 جنيه، وقد جاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه 3224 صكًّا، بإجمالي 5.803.200 جنيه.
وأطلقت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأضحية الأوقاف، وتم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية، كما بلغ إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 21.920.400 جنيه حتى تاريخه.
وقالت الأوقاف، إن مشروع صكوك الأضاحي باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.
وأوضحت الأوقاف، أن هذا المشروع يسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات لمحاولة استقطاب عناصر جديدة أو مؤيدين أو متعاطفين تحت مظلة أعمال الخير.
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