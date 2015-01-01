إيمان الشميطي تحقق 16 مليون مشاهدة بـ"ما مل عليك"
الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:35 م
الفجر الفني
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استطاعت النجمة المغربية إيمان الشميطي، أن تحقق نجاح كبير بأغنيتها الأخيرة التي طرحتها وتحمل اسم "ما مل عليك"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
حيث وصلت نسبة مشاهداتة "ما مل عليك"، إلى 16 مليونا و175، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا على يوتيوب، يوم 3 يونيو الماضي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.
وطرحت أغنية "ما مل قلبك" لـ إيمان الشميطي، باللهجة الخليجية، وهي من كلمات منصور الشادي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع هشام السكران.
وعلى جانب آخر، تستعد نجمة برنامج "آرابز جوت تالنت" لطرح أغنية أخرى بعنوان «عاللي جرالنا» خلال الفترة القليلة المقبلة.
وتتعاون إيمان الشميطي مع كل من الشاعر ناصر الجيل، والملحن محمود الخيامي، والموزع الموسيقي مدحت خميس، والأغنية من إنتاج شركة ناصر الصالح.
يُذكر أن إيمان الشميطي، قدمت العديد من الأغاني المصرية الشهيرة في شكل "Cover" إضافة لأغنيتها "يا حضن لما يساع" والتي وجهت من خلالها رسالة للام.
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