نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019 "تحديث" بوابة الحكومة المصرية tansik

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019، وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية عبر رابط tansik، ويقدم لكم موقع اليوم السابع موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019 لطلاب الثانوية العامة.

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019، نقدم لكم اليوم

المقرر أن ينتهي اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساءًا.

72 ساعة من انتهاء تنسيق المرحلة الأولى، عبر موقع

حيث أكد مصدر

الجامعات 2019 ، اليوم الجمعة وينتهي نتيجة تنسيق ، بعد قرار وزارة التعليم العالي بمد وإعلان نتيجة المرحلة كاملة، لتبدأ من بعدها أعمال تنسيق المرحلة الثانية 2019، حيث يتم تحديد موعدها مع إعلان النتائج.









و فتحت وزارة التعليم العالي باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019، لجميع طلاب الثانوية العامة بجميع شعابها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الماضي، وانتهت أمس الخميس الموافق 25 يوليو.





ويمكن لكم الدخول على رابط موقع تنسيق الجامعات 2019 وتسجيل الرغبات ( الضغط هنا ).





وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

- الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر.





- الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر.





- الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.