بداية الأسبوع الحار.. تعرف على طقس السبت ودرجات الحرارة

تشهد البلاد، غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلًا .





وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الشرقية وجنوب البلاد، كما تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، كالتالي:





القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.





وكان قد أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أنه من المقرر أن تشهد البلاد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، الأمر الذي يشعر المواطن بارتفاع الحرارة.



