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نائب طالبان أفغانستان يتوجه إلى أندونيسيا لعقد محادثات

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:30 م
نائب طالبان أفغانستان يتوجه إلى أندونيسيا لعقد محادثات
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خاطر عبادة
 
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أعلنت حركة طالبان اليوم الجمعة، أن وفداً من الجماعة بقيادة المؤسس المشارك ونائب رئيس المجلس الملا عبد الغني برادار، قد غادر قطر في رحلة إلى إندونيسيا.

وفيما تواصل الحكومة الإندونيسية والعلماء الإسلاميون من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تقديم الدعم لعملية السلام الأفغانية، قال المتحدث بإسم طالبان ذبيح الله مجاهد على وسائل التواصل الاجتماعي، إن بارادار ترأس وفداً من ثمانية أعضاء لهذه الرحلة يوم الجمعة.

وأضاف "خلال هذه الرحلة ستعقد محادثات حول العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين، السلام وأهمية التعاون في المستقبل مع أفغانستان".

ومن المقرر أن تستضيف جاكرتا مؤتمرا للعلماء المسلمين من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وزار ديسرا بيركايا، المدير العام لآسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا بوزارة الخارجية الإندونيسية، كابول، عاصمة أفغانستان، في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتعلق بهذا المؤتمر.

ووفقا لمجلس الأمن القومي الأفغاني، ناقشت بيركايا شراكة إندونيسيا في عملية السلام، ومؤتمر العلماء وحوار المرأة في جاكرتا خلال رحلته إلى كابول.

وفي مايو، التقى وزير الخارجية الإندونيسي ريتنو ليستاري بارادار في الدوحة، عاصمة قطر.
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