ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"العدل" تعلن مد سريان الوكالات الإلكترونية لـ سنة

الجمعة 26/يوليه/2019 - 06:27 م
العدل تعلن مد سريان الوكالات الإلكترونية لـ سنة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن مدد سريان الوكالات الإلكترونية .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن مدة سريان الوكالات الصادرة عبر نظام ناجز هي سنة من تاريخ صدورها.

وأضافت: "مدة سريان الوكالات الصادرة من كتابات العدل وخمة الموثق 5 سنوات من تاريخ صدورها".

وأكدت على أن هذه المدد لسريان الوكالات ما لم يحدد الموكل مدة أقل.

Advertisements
المزيد عن: وزارة العدل سريان الوكالت الالكترونية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم