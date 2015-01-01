"العدل" تعلن مد سريان الوكالات الإلكترونية لـ سنة

كشفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، عن مدد سريان الوكالات الإلكترونية .

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن مدة سريان الوكالات الصادرة عبر نظام ناجز هي سنة من تاريخ صدورها.

وأضافت: "مدة سريان الوكالات الصادرة من كتابات العدل وخمة الموثق 5 سنوات من تاريخ صدورها".

وأكدت على أن هذه المدد لسريان الوكالات ما لم يحدد الموكل مدة أقل.